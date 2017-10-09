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Москва

Второй за день сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В понедельник вечером второй раз за день произошел сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии после 19:00 были увеличены интервалы в движении поездов по направлению в сторону "Планерной" по техническим причинам. В настоящее время причины сбоя устранены, и движение поездов постепенно входит в график", - сказал собеседник агентства.

В понедельник утром также по техническим причинам на южном участке фиолетовой линии подземки в течение нескольких минут поезда следовали с увеличенным интервалом.

Теги: Москва, метро
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