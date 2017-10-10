"Умные" урны установят в Москве

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют мусор, установят в Москве, сообщила директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко.

"Будет пилотный проект в Москве. Это отечественная технология", - уточнила она.

Демченко пояснила, что технология "умной" урны предусматривает прессование собираемого мусора и связь со службами вывоза при наполнении емкости.

Она отметила, что сфера твердых коммунальных отходов - не единственное "цифровое" направление в ЖКХ. В частности, вводится автоматизированная система учета коммунальных платежей населения.