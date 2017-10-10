На Зубовском бульваре в Москве организован новый разворот для транспорта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На Зубовском бульваре введен в эксплуатацию новый разворот с внутренней стороны Садового кольца на внешнюю. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы во вторник.

"Теперь разворот осуществляется через обособленный правоповоротный карман в районе дома 4 по Зубовскому бульвару и регулируется светофором. Обращаем внимание водителей, что поворот из левого ряда теперь запрещен. Новый разворот позволит ликвидировать затруднения на внутренней стороне Садового кольца", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, новый разворот позволит сделать разворот более безопасным за счет организации нового светофорного объекта.

В пресс-службе также сообщили, что со вторника отменены левые повороты с 6-й Радиальной улицы на проезд Кошкина, что позволит увеличить время горения правоповоротной секции на данном участке и должно существенно улучшить дорожно-транспортную ситуацию.