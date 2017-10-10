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Москва

На ВДНХ в Москве пройдет выставка поделок заключенных

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Поделки, выполненные руками осужденных в исправительных колониях, станут экспонатами выставки "Сделано в тюрьме", которая пройдет на следующей неделе в экспозиционном комплексе ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В период с 17 по 20 октября в павильоне 75 ВДНХ в рамках XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2017" пройдет специализированная выставка ФСИН "Возможности промышленного сектора Уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что экспозиционная программа выставки ФСИН будет включать в себя отдельные выставочные стенды 75 территориальных органов ведомства, а также семь объединенных выставочных экспозиций: спецтранспорта, детских игровых комплексов и садово-парковой мебели, домостроительной продукций, изделий легкой промышленности, мебели, коммунально-бытового оборудования, продуктов питания.

"На выставке "Сделано в тюрьме" можно будет увидеть, что делают сегодня своими руками осужденные в местах лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

Теги: Москва, ВДНХ, ФСИН
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