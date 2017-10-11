Мосгорнаследие решило изъять кинотеатр "Форум" у собственника через суд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иск в Арбитражный суд об изъятии у собственника здания бывшего кинотеатра "Форум" подал департамент культурного наследия города Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что собственник длительное время уклонялся от реставрации здания. "Привлечение его к административной ответственности за исполнение обязательных требований к сохранению объектов культурного наследия не возымело должного результата, что послужило поводом для обращения департамента культурного наследия города Москвы в Арбитражный суд города Москвы с иском об изъятии памятника, находящегося в неудовлетворительном состоянии", - прокомментировал иск Емельянов.

Электротеатр "Форум" был построен в 1914 г. архитектором Ф.Н.Кольбе и является одним из трех первых московских электротеатров (кинотеатров) наряду с "Колизеем" и "Художественным". Здание на Садово-Сухаревской д. 14, стр. 1 перестали использовать для кинопоказа в 1994 году. В 2002 году в здании произошел пожар и оно начало разрушаться. В марте 2013 г. выявленный объект культурного наследия "Здание электротеатра "Форум"" был включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Предметом охраны признан северный торцевой фасад здания - часть с колоннадой, выходящая на Садовую-Сухаревскую улицу.

Напомним, что инвестором реконструкции являлась компания Rose Group. Компания планировала завершить реконструкцию к концу 2016 - началу 2017 года.