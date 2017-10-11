В Новой Москве собрались построить десять технопарков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Новой Москве планируется построить не менее десяти технопарков общей площадью почти 100 тысяч кв метров. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в среду.

"Перед нами стоит задача стимулировать инвесторов к созданию современных технопарков в Новой Москве. По нашему мнению и собственники земель совместно с городом должны активно привлекать инвесторов к этому", - сказал Жидкин.

По его словам, при этом можно воспользоваться опытом развития промзон в Москве. "Есть льготы и преференции, есть другие мотивационные моменты. Всего на присоединенных территориях планируется создать не менее 10 технопарков. Их площадь, согласно Генплану, составит порядка 8-10 тыс. каждый", - отметил Жидкин.

Глава департамента подчеркнул, что когда технопарки заработают в полную силу, они смогут приносить в бюджет города в виде налогов по 1 млрд рублей в год.

Ранее Жидкин в интервью "Интерфаксу" сообщал, что рассматриваются проекты строительства технопарков на территориях, прилегающих к ЦКАД.

"Почти 80% застройки вдоль ЦКАДа будет отдано под возведение технопарков, производственных мощностей, логистических, офисных и бизнес центров. Это позволить создать около 100 тыс. рабочих мест", - отмечал Жидкин.