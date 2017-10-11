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Москва Снос московских пятиэтажек

Шоу-рум реновации на ВДНХ понравился почти 70% посетителей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Шоу-рум программы реновации на ВДНХ с момента открытия в сентябре текущего года посетило более 17 тысяч человек, большинству увиденное понравилось. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В качестве преимуществ потенциального жилья граждане чаще всего называют устройство входной группы (подъезда) - 92,5%, и благоустройство придомовой территории - 90,4%. Планировку квартир и их внутреннюю отделку преимуществом считают 74,5% и 86% посетителей, соответственно. Почти 70% не видят недостатков в представленных квартирах", - сказал С.Левкин.

По душе большинству посетителей пришлась планировка однокомнатной квартиры (32,5% опрошенных "очень довольны" ей, 61,8% - просто "довольны"). При этом распашная двухкомнатная квартира, по мнению части жителей, нуждается в доработке.

По внутренней отделке лидером среди помещений стала кухня, которая получила 32,3% отзывов "очень довольны".

Левкин подчеркнул, что по итогам опросов граждан в проекты могут быть внесены изменения.

Шоу-рум на ВДНХ, расположенный на главной аллее неподалеку от павильона "Космос", работает без выходных с 10.00 до 19.00.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Теги: Москва
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