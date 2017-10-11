Шоу-рум реновации на ВДНХ понравился почти 70% посетителей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Шоу-рум программы реновации на ВДНХ с момента открытия в сентябре текущего года посетило более 17 тысяч человек, большинству увиденное понравилось. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В качестве преимуществ потенциального жилья граждане чаще всего называют устройство входной группы (подъезда) - 92,5%, и благоустройство придомовой территории - 90,4%. Планировку квартир и их внутреннюю отделку преимуществом считают 74,5% и 86% посетителей, соответственно. Почти 70% не видят недостатков в представленных квартирах", - сказал С.Левкин.

По душе большинству посетителей пришлась планировка однокомнатной квартиры (32,5% опрошенных "очень довольны" ей, 61,8% - просто "довольны"). При этом распашная двухкомнатная квартира, по мнению части жителей, нуждается в доработке.

По внутренней отделке лидером среди помещений стала кухня, которая получила 32,3% отзывов "очень довольны".

Левкин подчеркнул, что по итогам опросов граждан в проекты могут быть внесены изменения.

Шоу-рум на ВДНХ, расположенный на главной аллее неподалеку от павильона "Космос", работает без выходных с 10.00 до 19.00.