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Москва

Московский храм Петра и Павла у Яузских ворот передан РПЦ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы распорядился передать в собственность Русской православной церкви здание храма Петра и Павла у Яузских ворот.

Как отмечает Финансово-хозяйственное управление Русской церкви, храм является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1700-1702 годах на месте прежнего, не сохранившегося до настоящего времени.

Центральный престол храма был освящен в честь иконы Божией Матери "Знамение", северный - во имя апостолов Петра и Павла. В 1731 году к основному зданию был пристроен южный придел, освященный в честь Казанской иконы. В 1771 году возведена колокольня.

Воскресенье – день церквей на @moscowdaydream. Храм святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот — интересный пример позднего московского барокко. Богослужения в советские годы не прекращались. #moscowdaydream #москва #архитектура #barocco #baroque #church #architecturelovers #храм #церковь #храмымосквы #церквимосквы #переулкимосквы #китайгород #бульварноекольцо #moscow #facade #барокко #красиваямосква #архитектурамосквы #зодчество

Публикация от Переулок Московский (@moscowdaydream)

Храм серьезно пострадал от пожара в 1748 году, но был быстро восстановлен на средства прихожан. В советские годы церковь не закрывалась. Указом патриарха Алексия II от 31 декабря 1999 года приход храма апостолов Петра и Павла был преобразован в патриаршее подворье, при котором было учреждено представительство Сербской православной церкви при патриархе Московском и всея Руси.

Теги: Москва, РПЦ
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