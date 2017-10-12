Московский храм Петра и Павла у Яузских ворот передан РПЦ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы распорядился передать в собственность Русской православной церкви здание храма Петра и Павла у Яузских ворот.

Как отмечает Финансово-хозяйственное управление Русской церкви, храм является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1700-1702 годах на месте прежнего, не сохранившегося до настоящего времени.

Центральный престол храма был освящен в честь иконы Божией Матери "Знамение", северный - во имя апостолов Петра и Павла. В 1731 году к основному зданию был пристроен южный придел, освященный в честь Казанской иконы. В 1771 году возведена колокольня.

Храм серьезно пострадал от пожара в 1748 году, но был быстро восстановлен на средства прихожан. В советские годы церковь не закрывалась. Указом патриарха Алексия II от 31 декабря 1999 года приход храма апостолов Петра и Павла был преобразован в патриаршее подворье, при котором было учреждено представительство Сербской православной церкви при патриархе Московском и всея Руси.