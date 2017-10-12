Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"В РоссииПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области
Москва

"Ростелеком" и власти Москвы задумались о биометрической идентификации на транспорте

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" обсуждает с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы возможность внедрения национальной биометрической идентификации на общественном транспорте. Об этом сообщил журналистам глава оператора Михаил Осеевский.

"В принципе эта система идентификации может быть использована практически во всех сферах нашей жизни. В Китае она сегодня используется в транспорте - в Китае, когда человек входит в общественный транспорт, у него нет никаких карточек, он ничего никуда не прикладывает: прямо по его образу идентифицируется, кто вошел, и со счета в специализированной системе списываются деньги. Мы надеемся, что такие технологии появятся и у нас. И мы предварительно обсуждали с правительством Москвы, что через какое-то время, может быть, мы начнем обсуждать возможности внедрения ее и в столице, в первую очередь в метрополитене", - сказал глава компании.

"С ДИТ (Департамент информационных технологий - ИФ) мы пока только (обсуждаем - ИФ) мысли и идеи. Просто в Китае эти технологии работают. Когда они появятся у нас - посмотрим. Но я думаю, что возможность использования в транспорте хорошая, потому что там большой поток, и нужно очень быстро обеспечить большую проходимость и высокую эффективность такой системы", - добавил Осеевский.

Как сообщалось, "Ростелеком" разрабатывает национальную биометрическую платформу для удаленной идентификации.

"Ростелеком" выступает технологическим партнером и основным поставщиком этих услуг, но компания выстраивает систему в качестве глобальной платформы, которая в будущем будет доступна различным организациям и структурам. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей.

Технология предполагает возможности в использовании в системах обеспечения безопасности, на выборах, кроме того, технология будет использоваться в отраслях образовании, медицины, торговли и т.д.

Платформа, как ожидается, будет запущена до конца 2018 год.

Теги: Ростелеком, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Парк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человекПарк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человек
На входе в парк больше нет длинных очередейПодробнее
Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАДНазваны основные версии пожара на строительном рынке у МКАД
Источник "Интерфакса" рассказал, что у арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика" два года не проводили проверкиПодробнее
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в ПодмосковьеПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Подмосковье
Пожар начался в воскресенье днем, а открытое горение ликвидировано в 7:03 понедельникаПодробнее
При пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человекаПри пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человека
Минздрав Подмосковья подтвердил количество обратившихся за медицинской помощьюПодробнее
Кровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метровКровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метров
На здание с вертолетов сброшено более 440 тыс. литров водыПодробнее
Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАД
Высока вероятность частичного обрушения кровли зданияПодробнее
Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метровОчаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров
Горит две трети площади торгового комплексаПодробнее
В Москве завершилась акция оппозицииВ Москве завершилась акция оппозиции
По данным источника "Интерфакса", препровожденные в автозаки для беседы активисты были отпущеныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"В РоссииПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиЭкономикаКурс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100В РоссииСуд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арестВ миреВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка

Рогозин объяснил перенос старта "Прогресса" срабатыванием автоматики

Минэкономразвития поддержало введение НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

В результате ДТП в Рязанской области перевернулась "скорая" с пациентами

Аксенов исключил возможность проведения нового референдума в Крыму

В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель

В Пхеньяне согласились посетить Московскую конференцию по нераспространению

Путину передали 100 тыс. подписей за лишение "Матильды" прокатного удостоверения

Путину передали 100 тыс. подписей за лишение "Матильды" прокатного удостоверенияАвторы обращения призывают защитить конституционные права граждан и обеспечить неприкосновенность православных святынь Подробнее

Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific обновил максимум за 10 лет

"Ростелеком" и власти Москвы задумались о биометрической идентификации на транспорте

ПАСЕ усмотрела в украинском законе об образовании ущемление прав нацменьшинств

Австрия решила оспорить немецкий дорожный сбор в Европейском суде

В РФ учрежден Фонд защиты прав участников долевого строительства

Число отравившихся школьников в магаданской гимназии достигло 17

В Италии женщина через суд добилась оплаты больничного по уходу за собакой

"Роснефтегаз" не дал правительству прогноз прибыли от дивидендов "Роснефти"

ЦБ РФ решил пока не заменять бумажные банкноты пластиковыми

В регион Балтики вылетел способный нести ядерное оружие бомбардировщик ВВС США

Песков допустил пояснения Путина по ситуации с турбинами на встрече с немецким бизнесом

Кортеж миссии ОБСЕ в Донбассе столкнулся с украинским БТР

Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области

Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиАндрей Турчак по собственному желанию освобожден от должности Подробнее

Уголовное дело возбуждено после пропажи восьмилетней девочки во Владимире

Роскомнадзор не стал включать Google в реестр новостных агрегаторов

Арестован организатор перевозки в столкнувшемся с поездом автобусе под Владимиром

Дом моды Gucci с 2018 г. откажется от использования натурального меха

ЦБ установил курсы доллара и евро на 13 октября

Запуск "Прогресса МС-07" перенесли

Московский храм Петра и Павла у Яузских ворот передан РПЦ

Активисты "Гринпис" провели на французской АЭС акцию против ядерного топлива

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции