"Ростелеком" и власти Москвы задумались о биометрической идентификации на транспорте

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" обсуждает с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы возможность внедрения национальной биометрической идентификации на общественном транспорте. Об этом сообщил журналистам глава оператора Михаил Осеевский.

"В принципе эта система идентификации может быть использована практически во всех сферах нашей жизни. В Китае она сегодня используется в транспорте - в Китае, когда человек входит в общественный транспорт, у него нет никаких карточек, он ничего никуда не прикладывает: прямо по его образу идентифицируется, кто вошел, и со счета в специализированной системе списываются деньги. Мы надеемся, что такие технологии появятся и у нас. И мы предварительно обсуждали с правительством Москвы, что через какое-то время, может быть, мы начнем обсуждать возможности внедрения ее и в столице, в первую очередь в метрополитене", - сказал глава компании.

"С ДИТ (Департамент информационных технологий - ИФ) мы пока только (обсуждаем - ИФ) мысли и идеи. Просто в Китае эти технологии работают. Когда они появятся у нас - посмотрим. Но я думаю, что возможность использования в транспорте хорошая, потому что там большой поток, и нужно очень быстро обеспечить большую проходимость и высокую эффективность такой системы", - добавил Осеевский.

Как сообщалось, "Ростелеком" разрабатывает национальную биометрическую платформу для удаленной идентификации.

"Ростелеком" выступает технологическим партнером и основным поставщиком этих услуг, но компания выстраивает систему в качестве глобальной платформы, которая в будущем будет доступна различным организациям и структурам. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей.

Технология предполагает возможности в использовании в системах обеспечения безопасности, на выборах, кроме того, технология будет использоваться в отраслях образовании, медицины, торговли и т.д.

Платформа, как ожидается, будет запущена до конца 2018 год.