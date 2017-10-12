В Подмосковье возбуждено дело после смертельного ДТП с участием полицейского

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следственный отдел по городу Воскресенск возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области в четверг.

"Как установлено следствием, начальник одного из отделов полиции Воскресенского района, двигаясь на личном автотранспорте, совершил наезд на 34-летнего местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 10 октября на участке автодороги Воскресенск-Виноградово. Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), отметили в областном главке СКР.

Со своей стороны в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в пресс-релизе ведомства.