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Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в выходные

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - График движения некоторых пригородных электропоездов Ярославского направления железной дороги изменится 14 и 15 октября в связи с проведением ремонта на втором главном пути перегона Мытищи - Пушкино, сообщили в пресс-службе МЖД.

"Часть электричек проследуют платформу Мамонтовская без остановки для посадки и высадки пассажиров. Несколько поездов, курсирующих на участках между Москвой и станциями Красноармейск, Александров, Пушкино и Софрино, временно выведены из расписания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для производства работ специально назначено технологическое "окно" с 21:00 до 13:00 в выходные дни, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам.

Ремонт проводится в рамках инвестиционной программы по развитию Ярославского направления МЖД и строительству дополнительного четвертого пути на этом участке.

Теги: Москва, Московская область
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Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в выходные

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