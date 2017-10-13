Москва

У прохожего в центре Москвы отобрали рюкзак с $200 тыс

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные ограбили мужчину на $200 тысяч в центре Москвы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию обратился мужчина 1966 года рождения, который рассказал, что в четверг около 11:00 на улице Большая Пионерская на него напали трое неизвестных", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, его избили и забрали рюкзак с $200 тыс. Подозреваемые скрылись с места на черном "Мерседесе".

Материальный ущерб составил 11 млн 584 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Теги: Москва
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