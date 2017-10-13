Почти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - По данным базовой метеостанции на ВДНХ на утро пятницы, за минувшие сутки в Москве зафиксировано выпадение 8 мм дождей, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Таким образом, всего за сутки на Москву выпало почти 15% сентябрьской нормы осадков, которая составляет 65 мм", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в пятницу днем и в предстоящие выходные. Так, 13 октября ожидается выпадение еще порядка 6 мм дождей, 14 октября - 9 мм и в воскресенье - 5 мм.

Между тем, в связи с карнавалом Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в котором примут участие десятки тысяч участников из многих стран мира, как ожидается, спецавиация будет разгонять облака над Москвой, что может заметно снизить показатель выпавших осадков.

Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, работы по метеозащите столицы 14 октября обойдутся бюджету Москвы в 98 млн рублей. По данным заключенного госконтракта, хорошую погоду в Москве 14 октября обеспечат 9 самолетов, которые разгонят облака с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14-22 октября. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту протяженностью 8 км - от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники". По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тыс. студентов московских вузов.

В Москве пройдут также другие мероприятия: "Венецианский карнавал", "Голландский фестиваль тюльпанов", "Кельнский карнавал", "Карнавал в Рио", "Праздник цветения сакуры", "Китайский карнавал" и другие.