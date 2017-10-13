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Москва

Власти Москвы опровергли сообщения о загрязнении воздуха в детских садах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Информация экологов из "Гринпис России" озагрязнении воздуха на территории детских садов в Москве не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы в пятницу.

"Детские сады, о которых пишет "Гринпис России", судя по адресам, находятся за первой линией застройки, в непосредственной близости от автотрасс. На жилых и дворовых территориях, защищенных от автотрасс первой линией застройки, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация загрязняющих веществ, обусловленных выбросами автотранспорта, не превышает нормативов", - рассказал представитель пресс-службы.

В департаменте напомнили, что в российском законодательстве есть требование по обеспечению достоверной экологической информации, а за его нарушение предусмотрено административное наказание.

"Правда, к сожалению, эта ответственность только для тех, кто по закону обязан представлять экологическую информацию - ответственных специализированных организаций. А "Гринпис России" - не обязан, поэтому может себе позволить безнаказанно вбрасывать в информационное пространство фейковые новости, не обладая при этом необходимой лицензией", - заявили в пресс-службе.

В мэрии напомнили, что Москва - лидер по реализации природоохранных мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха. Там добавили, что властям удалось добиться снижения выбросов от автотранспорта с 1 млн тонн до 880 тыс. тонн в год.

Кроме того, вблизи автотрасс за последние пять лет отмечено снижение оксида углерода на 58%, оксида азота - на 59%.

Ранее "Гринпис России" опубликовал информацию о том, что на территории четырех детских садов в Москве были отобраны пробы атмосферного воздуха и по результатам лабораторного анализа выявлены превышения допустимых среднесуточных нормативов содержания вредных веществ.

Теги: Москва
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