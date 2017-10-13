В Москве пройдет выставка коллекционных автомобилей "Волга"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В музее "Московский транспорт" на Рогожском валу пройдет слет коллекционеров автомобилей "Волга".

"В это воскресенье, 15 октября, на площадке музея "Московский транспорт" на Рогожском валу, дом 9/2 состоится торжественное закрытие летнего ретросезона. В мероприятии примут участие более пятидесяти образцов ГАЗ-21 "Волга" различных модификаций, а также другой транспорт середины XX века", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Мосгортранса.

По словам собеседника агентства, выставка объединит автомобили из частных коллекций и будет открыта с 9:00 до 11:00. "Посетить мероприятие смогут все желающие: экспозиция развернется на парковке непосредственно перед входом в здание музея. Гости праздника смогут своими глазами увидеть различные старинные модели, пообщаться с их владельцами и сделать памятные фотографии", - сообщили в пресс-службе.

В Мосгортрансе отметили, что слет коллекционеров завершится торжественным пробегом по центральным улицам города, который стартует в 11:00.

Музей "Московский транспорт" действует на базе Мосгортранса. Его коллекцию составляют легковые и грузовые автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника. Общественный транспорт представлен несколькими десятками легендарных автобусов и троллейбусов прошлых лет, среди них один из первых московских автобусов ЗИС-8, знаменитый ЗИЛ-158 и самый массовый автобус XX века - ЛиАЗ-677, сообщили в пресс-службе предприятия.