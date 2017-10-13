В подмосковном Реутове установят монумент крылатой ракете

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Двадцатиметровую стелу с ракетой "Метеорит" установят в сквере "НПО Машиностроения" в Реутове к концу октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа.

"Это сквер нашего градообразующего предприятия "НПО Машиностроение". Глава Реутова Станислав Каторов совместно с предприятием приняли решение об установке монумента. "Метеорит" - самая мощная из крылатых ракет, которая когда-либо изготавливалась на предприятии, поэтому выбрали именно ее", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, длина монумента составит 12 метров, длина опоры - 10 м, таким образом, общая высота конструкции составит более 20 метров. Монумент будет полностью повторять внешний вид ракеты.

Фундамент к установке ракеты полностью готов, подведено электричество. В пресс-службе добавили, что сам сквер возле предприятия станет продолжением парка "Фабричный пруд".

"Там будет проведено благоустройство территории, выложены дорожки, установлены лавочки, высажены деревья. Работы завершат в ноябре", - уточнил собеседник агентства.