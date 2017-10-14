Памятник крылатой ракете появится в Подмосковье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Двадцатиметровую стелу с советской крылатой ракетой "Метеорит" установят к концу октября в подмосковном Реутове в сквере "Научно-производственного объединения (НПО) Машиностроение", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа.

"Метеорит" - самая мощная из крылатых ракет, которая когда-либо изготавливалась на предприятии, поэтому выбрали именно ее", - сказал представитель пресс-службы.

Длина монумента составит 12 метров, а длина опоры - 10 м. Таким образом, общая высота конструкции составит более 20 метров. Стела будет полностью повторять внешний вид ракеты.

Сверхзвуковая ракета 3М25 "Метеорит" - советская стратегическая крылатая ракета. Разрабатывалась с конца 1970-х годов в трех вариантах - наземном, морском и авиационном. Длина - 12,8 м, диаметр - 0,9 м, масса - 6380 кг, максимальная дальность - 5,5 тыс. км, скорость - примерно 1 км/с, способна преодолевать ПВО противника на высоте 22-25 км. Различные варианты ракеты испытывалась при запусках с борта атомного подводного ракетоносца пр. 667А и стратегического бомбардировщика Ту-95.

Несмотря на то что эта ракета так и не поступила на вооружение, разработка оставалась под грифом "совершенно секретно". В декабре 2016 года стало известно, что предприятие рассекретило плазменную пушку, делавшую "Метеорит" невидимым для радиолокаторов и зенитных комплексов противника.