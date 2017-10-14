Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Расходы бюджета столицы на благоустройство территорий, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018-2020 годах превысят 138 млрд рублей, следует из проекта бюджета столицы, внесенного в Мосгордуму.

Так, на реализацию программы "Моя улица" (благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах), за три года потратят 93,27 млрд рублей: 32,96 млрд рублей в 2018 году, 30,18 млрд рублей в 2019 году и 30,13 млрд рублей в 2020 году.

На организацию парков, создание и благоустройство озелененных территорий в 2018-2020 годах направят 12,1 млрд рублей, из которых 10,9 млрд планируется израсходовать в следующем году.

Кроме того, на благоустройство парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников, их капитального и текущего ремонта за три года потратят из столичного бюджета 17,1 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей в 2018 году.

На развитие системы наружного освещения столицы и архитектурно-художественной подсветки зданий в 2018-2020 годах израсходуют 15,64 млрд рублей (10,01 млрд рублей в 2018 году, 3,2 млрд рублей в 2019 году, 2,42 млрд рублей в 2020 году).

Помимо этих 138 млрд рублей дополнительные средства будут выделяться на благоустройство территорий районного значения и дворовых территорий, на высадку деревьев и кустарников, содержание цветников, ремонт фасадов зданий и множество других работ по созданию комфортной городской среды.