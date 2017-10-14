За две недели в Москве выпало более 75% месячной нормы осадков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - С начала октября в столице выпало 45 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в субботу.

По предварительным данным, всего за две недели прирост осадков на базовой городской метеостанции (ВДНХ) составил 76% месячной нормы, которая в октябре насчитывает 59 мм.

По прогнозу синоптиков, дожди в Москве и Подмосковье продолжатся в субботу и в воскресенье.

К вечеру субботы в городе может выпасть до 2 мм, а в воскресенье - до 9 мм осадков.

В ночь на воскресенье в столице похолодает до 3-5 градусов, днем температура воздуха не превысит 6 градусов, возможны порывы ветра до 15 м/с.