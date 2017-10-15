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Москва

Пожарные не обнаружили возгорания в концертном зале ЦДХ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пожарные не обнаружили возгорания в Концертном зале в Центральном доме художника в Москве, который ранее был эвакуирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Дым развеялся, возгорания не было, до прибытия пожарных из здания были эвакуированы около 30 человек",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу" о поступившей информации о сильном задымлении в концертном зале Центрального дома художника на Крымском валу.

Теги: Москва, ЦДХ
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