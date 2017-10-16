Порывистый ветер сохранится в столичном регионе до конца дня

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Влияние гребня антициклона сохраняется в Москве и Московской области, до конца дня при облачной погоде существенных осадков не ожидается, сохранится порывистый ветер, информирует ресурс "Метеоновости" в понедельник.

К 9:00 в столице фиксировались порывы ветра до 10-15 м/с, а в Домодедово - до 18 м/с. Ветер в Московском регионе ослабеет лишь ближе к вечеру.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в течение дня составит плюс 6-8 градусов, скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12-17 м/с.