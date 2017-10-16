В мэрию Москвы подана заявка на митинг-концерт в "Лужниках" в День народного единства

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Общественная палата (ОП РФ) просит московские власти согласовать митинг-концерт, запланированный в День народного единства 4 ноября на территории "Лужников", сообщили в пресс-службе организации.

"Общественная палата обратилась в мэрию Москвы с заявкой на проведение праздничного митинга-концерта "Россия объединяет", посвященного Дню народного единства", - сказали в пресс-службе в понедельник вечером "Интерфаксу".

По словам представителя ОП РФ, мероприятие, в котором примут участие общественные деятели и представители гражданского общества, запланировано на 4 ноября на территории стадиона "Лужники".

"Первое празднование Дня народного единства состоялось в 2005 году, центром торжественных мероприятий стал Нижний Новгород, историческая родина русских демократических традиций, где был открыт памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому", - напомнили в ОПРФ.

В прошлом году в День народного единства прошло шествие и митинг-концерт, организованные по инициативе Общественной палаты России. Тогда праздничное шествие возглавили представители Палаты, общественные деятели, представители профсоюзов, добавил собеседник агентства.