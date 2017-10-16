Главные новости
В миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииПутин ввел санкции против КНДРВ РоссииПосле смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощи
Москва

В мэрию Москвы подана заявка на митинг-концерт в "Лужниках" в День народного единства

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Общественная палата (ОП РФ) просит московские власти согласовать митинг-концерт, запланированный в День народного единства 4 ноября на территории "Лужников", сообщили в пресс-службе организации.

"Общественная палата обратилась в мэрию Москвы с заявкой на проведение праздничного митинга-концерта "Россия объединяет", посвященного Дню народного единства", - сказали в пресс-службе в понедельник вечером "Интерфаксу".

По словам представителя ОП РФ, мероприятие, в котором примут участие общественные деятели и представители гражданского общества, запланировано на 4 ноября на территории стадиона "Лужники".

"Первое празднование Дня народного единства состоялось в 2005 году, центром торжественных мероприятий стал Нижний Новгород, историческая родина русских демократических традиций, где был открыт памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому", - напомнили в ОПРФ.

В прошлом году в День народного единства прошло шествие и митинг-концерт, организованные по инициативе Общественной палаты России. Тогда праздничное шествие возглавили представители Палаты, общественные деятели, представители профсоюзов, добавил собеседник агентства.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Подвал складского здания загорелся в центре МосквыПодвал складского здания загорелся в центре Москвы
Площадь пожара составляет около 400 квадратных метровПодробнее
Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метроПоезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро
Пассажиров высадили из сломавшегося состава на станции "Текстильщики"Подробнее
Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублейРасходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей
Только в 2018 году на программу "Моя улица" потратят почти 33 млрд рублейПодробнее
Почти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за суткиПочти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
По прогнозам, дождливая погода сохранится в пятницу и в выходныеПодробнее
В Москве загорелся завод "Серп и молот"В Москве загорелся завод "Серп и молот"
Огонь охватил около 300 кв.м.Подробнее
Парк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человекПарк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человек
На входе в парк больше нет длинных очередейПодробнее
Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАДНазваны основные версии пожара на строительном рынке у МКАД
Источник "Интерфакса" рассказал, что у арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика" два года не проводили проверкиПодробнее
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в ПодмосковьеПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Подмосковье
Пожар начался в воскресенье днем, а открытое горение ликвидировано в 7:03 понедельникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Перформансы Павленского7 фото
16 октября
Перформансы Павленского
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииПутин ввел санкции против КНДРВ РоссииПосле смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощиВ миреБанк Франции подаст иск к Павленскому из-за поджога его отделенияВ РоссииДуров обжалует решение о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБЭкономикаАвиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии

Иранские военные исключили ограничение производства ракет даже при полной изоляции страны

Представители Мединского обвинили критиков его диссертации в "лукавстве"

Задержанные в Москве и Махачкале боевики готовили теракты и покушения на полицейских

В мэрию Москвы подана заявка на митинг-концерт в "Лужниках" в День народного единства

Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-Fi

Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiПроблема кроется в протоколе WPA2, который используется для защиты сетей Подробнее

Пентагон призвал Багдад и курдов сосредоточиться на борьбе с ИГ

МИД РФ назвал фальшивками публикации о финансировании Россией талибов

ЕС призвал сохранить план действий по ядерной программе Ирана

Жалоба по делу Варвары Карауловой поступила в ЕСПЧ

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Что произошло за день: понедельник, 16 октября

Против главы автономной полиции Каталонии приняли ограничительные меры

Более 200 афганских дипломатов не вернулись на родину после окончания работы

Фотохроника 16 октября

Фотохроника 16 октября7 фото

Ливанцы не пришли на открытие фестиваля в Сочи из-за присутствия представителей правых сил Израиля

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции