Виртуальный зоопарк откроется на Манежной площади в Москве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Интерактивный павильон Московского зоопарка будет открыт для посетителей на Манежной площади напротив Исторического музея с 18 по 22 октября в рамках Российской экологической недели, сообщает сайт мэрии Москвы во вторник.

"В шатре площадью 280 кв. метров и высотой 10 метров гости смогут окунуться в виртуальный мир животных. Иллюзию пребывания в настоящем зоопарке создадут при помощи интерактивных панелей, установленных по периметру павильона. Виртуальные звери, которых почти невозможно отличить от настоящих, будут появляться перед посетителями. Звуки природы и голоса животных усилят ощущение реальности происходящего", - говорится в сообщении.

Обитателями интерактивного зоопарка станут 10 редких видов животных, занесенных в Красную книгу России: белый медведь, амурский тигр, лошадь Пржевальского, красный волк, дальневосточный леопард, манул, стерх, снежный барс, белоплечий орлан и черный аист. В шатре установят тумбу дополненной реальности, при наведении на которую специального планшета редкие животные будут оживать и давать себя погладить. А у сенсорной стойки гости смогут взять под опеку кого-нибудь из питомцев зоопарка.

Зоопарк также представит игру "Накорми животное", с помощью которой маленькие и взрослые посетители узнают, где обитают редкие животные и чем они питаются.

После экофестиваля игровой стенд разместят на территории зоопарка.

На установленном в шатре внедорожнике, оборудованном специальными экранами, можно будет отправиться в виртуальное сафари по заповедному Подмосковью и записаться для участия в настоящем путешествии проекта зоопарка "Экокультурный туризм". Кроме того, надев шлем виртуальной реальности, посетители прогуляются по саванне в Кении. Также на большом экране в шатре гости смогут посмотреть видео о разных климатических зонах России и животных, которые в них обитают.

Отмечается, что вырученные виртуальным зоопарком средства пойдут на содержание настоящих животных Московского зоопарка, конфискованных у браконьеров или спасенных в природе.

"Российская экологическая неделя - хороший повод напомнить людям о том, как важно беречь природу и заботиться о ее красоте. В интерактивном зоопарке мы показываем гостям животных, занесенных в Красную книгу России, и демонстрируем новые подходы Московского зоопарка к экологическому просвещению", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.