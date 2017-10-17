Главные новости
В РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 годаВ миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся стран
Москва

Виртуальный зоопарк откроется на Манежной площади в Москве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Интерактивный павильон Московского зоопарка будет открыт для посетителей на Манежной площади напротив Исторического музея с 18 по 22 октября в рамках Российской экологической недели, сообщает сайт мэрии Москвы во вторник.

"В шатре площадью 280 кв. метров и высотой 10 метров гости смогут окунуться в виртуальный мир животных. Иллюзию пребывания в настоящем зоопарке создадут при помощи интерактивных панелей, установленных по периметру павильона. Виртуальные звери, которых почти невозможно отличить от настоящих, будут появляться перед посетителями. Звуки природы и голоса животных усилят ощущение реальности происходящего", - говорится в сообщении.

Обитателями интерактивного зоопарка станут 10 редких видов животных, занесенных в Красную книгу России: белый медведь, амурский тигр, лошадь Пржевальского, красный волк, дальневосточный леопард, манул, стерх, снежный барс, белоплечий орлан и черный аист. В шатре установят тумбу дополненной реальности, при наведении на которую специального планшета редкие животные будут оживать и давать себя погладить. А у сенсорной стойки гости смогут взять под опеку кого-нибудь из питомцев зоопарка.

Зоопарк также представит игру "Накорми животное", с помощью которой маленькие и взрослые посетители узнают, где обитают редкие животные и чем они питаются.

После экофестиваля игровой стенд разместят на территории зоопарка.

На установленном в шатре внедорожнике, оборудованном специальными экранами, можно будет отправиться в виртуальное сафари по заповедному Подмосковью и записаться для участия в настоящем путешествии проекта зоопарка "Экокультурный туризм". Кроме того, надев шлем виртуальной реальности, посетители прогуляются по саванне в Кении. Также на большом экране в шатре гости смогут посмотреть видео о разных климатических зонах России и животных, которые в них обитают.

Отмечается, что вырученные виртуальным зоопарком средства пойдут на содержание настоящих животных Московского зоопарка, конфискованных у браконьеров или спасенных в природе.

"Российская экологическая неделя - хороший повод напомнить людям о том, как важно беречь природу и заботиться о ее красоте. В интерактивном зоопарке мы показываем гостям животных, занесенных в Красную книгу России, и демонстрируем новые подходы Московского зоопарка к экологическому просвещению", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Подвал складского здания загорелся в центре МосквыПодвал складского здания загорелся в центре Москвы
Площадь пожара составляет около 400 квадратных метровПодробнее
Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метроПоезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро
Пассажиров высадили из сломавшегося состава на станции "Текстильщики"Подробнее
Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублейРасходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей
Только в 2018 году на программу "Моя улица" потратят почти 33 млрд рублейПодробнее
Почти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за суткиПочти 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
По прогнозам, дождливая погода сохранится в пятницу и в выходныеПодробнее
В Москве загорелся завод "Серп и молот"В Москве загорелся завод "Серп и молот"
Огонь охватил около 300 кв.м.Подробнее
Парк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человекПарк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человек
На входе в парк больше нет длинных очередейПодробнее
Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАДНазваны основные версии пожара на строительном рынке у МКАД
Источник "Интерфакса" рассказал, что у арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика" два года не проводили проверкиПодробнее
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в ПодмосковьеПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Подмосковье
Пожар начался в воскресенье днем, а открытое горение ликвидировано в 7:03 понедельникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Перформансы Павленского7 фото
16 октября
Перформансы Павленского
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 годаВ миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся странВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 17 октябряВ миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииОлег Газманов попал в ДТП на пермской трассе

Глава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке Конституции

Глава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке КонституцииЭлла Памфилова констатировала, что оппозиционер сможет баллотироваться на пост президента России после 2028 года Подробнее

Иностранка задержана границе РФ и Грузии по подозрению в вербовке террористов

В иркутском Усть-Илимске возбуждено дело против задавившего пенсионеру водителя катка

Минкомсвязи представило предложения по организации выпуска крипторубля

Рождаемость в Москве в 2017 году упала почти на 8%

Захватившим вертолетную площадку Януковича в Киеве напомнили о ее статусе

Таджикистан задумался об отправке в РФ имамов ради борьбы с экстремизмом

Три компании предложили Малайзии возобновить поиски пропавшего в 2014 году самолета

Мадрид столкнулся с трудностью в трактовке статьи Конституции о мерах против автономии

Экс-главу "дочки" Ростелекома отпустили под домашний арест после признания вины в подкупе

"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары

"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных картНа прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях Подробнее

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллераПеред премьерой триллера "Двуличный любовник" режиссер рассказал о своих любимых темах в кинематографе Подробнее

В Чувашии суд вынес приговор двум хирургам за смерть четырехлетнего пациента

Виртуальный зоопарк откроется на Манежной площади в Москве

В Афганистане произошла серия атак на полицейских

Сибирские ученые научились получать топливо из воды и воздуха

Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции