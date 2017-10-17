Москва

Рождаемость в Москве в 2017 году упала почти на 8%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - За январь-сентябрь 2017 года в Москве зарегистрировано рождение 101 тысяч 344 детей, что на 7,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из обнародованных данных столичного управления ЗАГС.

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При этом за первые три квартала текущего в Москве родились 12 тыс. 666 детей, у которых хотя бы один из родителей является иностранным гражданином, что составляет 12,5% от общего числа зарегистрированных рождений.

В последние несколько лет в столице наблюдался стабильный рост рождаемости. Так, в 2016 году в городе родились рекордные 146 тыс. малышей.

Вместе с тем в Москве снижается и смертность: за январь-сентябрь зарегистрирована смерть 89 тыс. 28 человек, что на 2,4% ниже показателя первых девяти месяцев 2016 года. Из них 1329 человек - иностранцы (1,5%).

Число регистраций браков с начала года в столице возросло на 4,6% и достигло 71 тыс. 542. При этом с участием хотя бы одного иностранного гражданина зарегистрировано 10 тыс. 44 брака (14% от общего числа).

Число разводов возросло на 3,4% - до 33 тыс. 38.

Теги: Москва
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