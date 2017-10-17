В Подмосковье бывший полицейский осужден за пьяное ДТП с пятью жертвами

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В подмосковном городе Пушкино бывший полицейский Юрий Иванов признан виновным в совершении ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, Иванов приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению водительских прав на три года.

"Следствием и судом установлено, что 24 сентября 2016 года около 07:30 полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе М-8 "Холмогоры" на автомобиле с пассажиром. Нарушая правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, он совершил столкновение с автомобилем, в котором находились трое взрослых и двое детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, автомобиль с пятью пассажирами вылетел на обочину. В ДТП погибли трое взрослых и один ребенок.

Еще один ребенок и женщина-пассажир автомобиля, которым управлял обвиняемый, были госпитализированы.