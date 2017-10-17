В мэрии Москвы опровергли установку светофоров со скрытыми камерами

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Никаких светофоров со встроенными скрытыми камерами, фиксирующими нарушения правил дорожного движения, в Москве нет, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов журналистам во вторник.

В октябре через соцсети и мессенджеры распространялась информация о том, что в светофоры в столице массово устанавливаются камеры, фиксирующие выезд за стоп-линию. Отвечая на вопрос, есть ли в Москве подобные камеры, Ликсутов засмеялся и категорически опроверг эту информацию.

"Светофоров, фиксирующих нарушения, у нас нет", - заявил он.

Заммэра напомнил, что на дорогах Москвы помимо традиционных камер фиксации нарушений ПДД также устанавливаются муляжи. "Мы считаем, что муляжи также способствуют снижению числа нарушений", - сказал он.