Число пострадавших в пожаре в московском доме престарелых выросло до 22 человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В пожаре в частном пансионате для престарелых в Новой Москве пострадали 22 человека, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

При этом он отметил, что "количество пострадавших может еще вырасти".

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в результате пожара пострадали 19 человек, из которых 16 госпитализированы.

По информации департамента, пострадавшие поступают в НИИ Склифосовского и ГКБ братьев Бахрушиных. По данным медиков, большинство пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, пожар возник во вторник утром в двухэтажном здании пансионата, расположенного в деревне Картмазово. Из здания эвакуировали 30 человек. В 11:32 огонь был ликвидирован.