В Москве с нового года подорожает проезд в общественном транспорте

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве проиндексируют 2 января 2018 года, сообщила "Интерфаксу" замглавы департамента транспорта столицы Алина Бисембаева во вторник.

"В целом со 2 января тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Так, проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1 тыс. 765 рублей вместо 1 тыс. 700, а безлимитного на 30 дней - 2 тыс. 075 рублей вместо 2 тыс.", - сказала Бисембаева.

Вместе с тем, по ее словам, стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы не изменится. Так, прежней останется цена билетов "Единый" на 1 и 2 поездки (55 и 110 рублей), билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (в пределах Новой Москвы, 40 рублей). Стоимость проезда на турникете с помощью бесконтактной системы оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других сохраниться на уровне 40 рублей.

Также сохранится стоимость льготных билетов для школьников и студентов. Кроме того, для них введут трехмесячный проездной.

"Перевозчики просили нас о повышении тарифов, что связано с инфляцией, ростом цен на 5,1% на электроэнергию, на 9,3% дизельное топливо, на 7,3% на бензин, а также основные запчасти и строительные материалы. Кроме того, расходы увечились в связи с активным вводом новых станций метрополитена, постоянным развитием маршрутной сети города с добавлением новых остановочных пунктов и маршрутов. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 3,8%", - объяснила Бисембаева повышение тарифов.