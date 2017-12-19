Инцидент с электричкой на станции "Царицыно" помешал движению поездов на Курском направлении

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Из-за задымления, возникшего во вторник вечером в подвагонном оборудовании электрички на Курском направлении Московской железной дороги у платформы "Царицыно", поезда в сторону города идут с увеличенными интервалами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 20:42 в подвагонном оборудовании пригородного поезда Львовская - Нахабино возникло задымление. В целях безопасности электропоезд был остановлен на станции "Царицыно". Пассажиров высадили на станции, они продолжили поездку на попутных электричках. За медицинской помощью никто не обращался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с инцидентом в настоящее время движение поездов в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом.

"Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания поездов и возобновить движение по графику. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что один из вагонов электропоезда загорелся на железнодорожной станции "Царицыно".

"Вагон загорелся около 20:35, была произведена эвакуация более 100 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар потушила локомотивная бригада, поезд проследовал в тупик.