В Москве начались продажи елок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - С 20 по 31 декабря в Москве будут работать свыше 230 елочных базаров, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк журналистам в среду.

"По всей Москве начались продажи на елочных базарах, всего их более 230. Елки к нам приезжают совершенно из разных регионов, например, из Пермского края, из Саратовской области, есть также зарубежные ели", - сказал он.

По словам Немерюка, цены на отечественные ели начинаются от 800 руб. за метр, импортные - от 3,5 тыс. рублей.

"Расположение елочных базаров можно увидеть на наших городских порталах. Точки продаж будут работать по 31 декабря включительно. Соответственно, продавцы должны иметь всю разрешительную документацию и измерительные приборы", - сказал он.

Немерюк напомнил, что за нелегальную продажу елей для физлиц предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей, а при повторном нарушении - до 500 тыс. рублей.