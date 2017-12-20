Мосгорсуд рассмотрит иск о незаконности акции Яшина 24 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Красносельского муниципального округа Москвы Алевтина Базеева через Мосгорсуд просит отменить решения совета депутатов округа, главой которого является оппозиционер Илья Яшин, о проведении 24 декабря местного праздника "День свободных выборов".

"Под видом праздника предлагается провести политическое мероприятие. Ещё в 2016 году прежним составом депутатов был утверждён перечень местных праздников на текущий год. На одном из последних заседаний совета в нарушение повестки дня был рассмотрен вопрос о включении в этот перечень праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере около метро "Красные ворота". Решение для вступления в силу должно было быть опубликовано в муниципальном вестнике, что не было сделано", - сказала Базеева "Интерфаксу" в среду.

В связи с этим, по её словам, через суд она добивается отмены такого решения совета депутатов, которое было принято большинством голосов. Более того, рассказала Базеева, по устным заявлениям инициаторов такого праздника "по информированию граждан о предстоящих президентских выборах", в нем должно принять участие от 5 до 10 тысяч человек, которые Лермонтовский сквер физически вместить не может.

"Мы проводили местные дворовые праздники на 100-200 человек, а тут предлагается мероприятие, которое явно выходит за пределы полномочий муниципалитета. О таких мероприятиях должны уведомляться префектура и правоохранительные органы. Для нас главное - безопасность жителей. Кроме того, местным жителям не хотелось бы, чтобы в их районе появилась ещё одна площадка для митингов, которая мешает спокойным прогулкам и отдыху в выходные дни", - отметила Базеева.