"Дождь" сообщил о задержании своего корреспондента и оператора в центре Москвы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Корреспондента и оператора телеканала "Дождь" задержали во время акции активиста Дмитрия Энтео в центре Москвы, говорится в сообщении , размещенном на сайте телеканала.

"В Москве на Лубянке полиция задержала корреспондента "Дождя" Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова, когда они освещали акцию Дмитрия Энтео. Им сообщили, что они задержаны до выяснения обстоятельств", - говорится в тексте.

Ранее неподалеку была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина. Она участвовала в акции у здания Федеральной службы безопасности в Москве, развернув "подарочный плакат". По словам сообщившей о ее задержании участницы группы Ольги Борисовой, вместе с Алехиной были задержаны два фотографа.

20 декабря в РФ отмечается День работника органов госбезопасности. В этот день сто лет назад, в 1917 году, была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия, возглавил которую Феликс Дзержинский. ФСБ РФ - преемница этого ведомства.