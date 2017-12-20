В Москве эвакуировали журфак МГУ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва на факультете журналистики Московского государственного университета на Моховой улице, проводится эвакуация людей, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"Поступила информация об угрозе взрыва по адресу Моховая, д.9, стр.1, на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова, а также в научной библиотеке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуированы около 100 человек, ожидается прибытие кинолога.

В среду Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за телефонный терроризм - ложные сообщения о минировании.

Говоря о причинах появления такого закона, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что с 9 сентября Россию захлестнула волна ложного "телефонного терроризма", более 160 городов подверглись такой атаке, больше 10 миллионов человек были эвакуированы.