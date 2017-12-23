Неизвестный похитил из квартиры пенсионера в Москве сумку с 15 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Из квартиры пенсионера на юго-западе Москвы неизвестный похитил 15 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

"22 декабря поступило обращение от находящегося на пенсии мужчины 1956 года рождения, который сообщил, что из его квартиры на Керченской улице была похищена женская сумка с 15 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным МВД, подозреваемый проник в квартиру взломав замок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".