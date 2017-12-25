Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП с автобусом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Движение транспорта на Кутузовском проспекте на западе Москвы в обе стороны затруднено в связи с крупной аварией с участием автобуса подмосковного перевозчика "Мострансавто". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД московского правительства в понедельник.

"На месте работают оперативные службы. Кроме того, возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб", - сказал собеседник агентства.

ЦОДД просит водителей объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время из-за аварии закрыт съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По последним данным, в аварии погибли пять человек. Еще около 15 человек получили травмы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса.