В Москве объявили штормовое предупреждение

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Усиление ветра, метель и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

"По прогнозам Росгидромета, в период с 17:00 до 21:00 часа 25 декабря 2017 года в Москве ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. На дорогах возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение количества случаев травматизма населения.