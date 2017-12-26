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Москва

Синоптики предсказали новый температурный рекорд в Москве в ближайшие дни

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в последние дни 2017 года в столице может быть установлен абсолютный температурный рекорд дня за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

Так, в ближайшую пятницу температура воздуха днем поднимется до 3-5 градусов тепла. Таким образом, может быть побит прежний температурный максимум 29 декабря, зафиксированный в 1975 году, когда воздух прогрелся до плюс 3,6 градусов. Не исключено, что новый рекорд будет также установлен и 30 декабря, когда температура, по предварительным прогнозам, днем составит от 0 до 4 градусов тепла. Предыдущий рекорд этого дня установлен в 1994 году - плюс 3,7 градуса.

В нынешнем декабре уже был установлен один абсолютный температурный рекорд дня: 17 декабря воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше прежнего экстремума дня, установленного в 2006 году.

Теги: Москва
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