В результате стрельбы на Иловайской улице в Москве погиб мужчина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Один человек, по предварительным данным, погиб в результате стрельбы на Иловайской улице в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"По адресу Иловайская улица, дом 20 произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, дальнейшая информация уточняется, полиция принимает меры к задержания стрелявшего.