Более двадцати случаев "хвойного" браконьерства выявлены в Подмосковье

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В ходе операции "Елочка", стартовавшей в Подмосковье 1 декабря, было выявлено более двадцати случаев незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщается на сайте Комитета лесного хозяйства Московской области.

"В Московской области с начала операции "Елочка"(...) уже выявлено 24 факта незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Всего инспекторы составили 14 протоколов об административных нарушениях, десять заявлений были направлены в правоохранительные органы. У задержанных браконьеров было обнаружено 31 дерево, отмечают в подмосковном Комлесхозе.

Гражданам незаконная вырубка деревьев грозит штрафом в размере от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам – от двадцати до сорока тысяч рублей, юридическим лицам – от двухсот до трехсот тысяч рублей. Если ущерб превышает пять тысяч рублей, то правонарушение переходит в разряд уголовного.