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Москва

При пожаре в автосервисе на юге Москвы никто не пострадал

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в здании автосервиса на юге Москвы ликвидирован на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет.

"Силами пожарно-спасательных подразделений в 17:05 возгорание было локализовано, а в 17:13 ликвидировано на площади 1000 кв. метров. Пострадавших нет", - сообщается в твиттере ГУ МЧС Москвы.

На месте пожара работают 17 единиц техники и 54 человека личного состава.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в здании автосервиса на юге Москвы, расположенном в Нагорном проезде произошел пожар на площади 400 кв. метров. В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания в двухэтажном металлическом здании по этому адресу.

"Здание стоит отдельно от других построек, угрозы распространения огня нет. Площадь пожара составляет 400 кв. метров. В ближайшее время ожидается локализация возгорания", - сказали в пресс-службе.

В ней отметили, что для ликвидации пожара выехали дополнительные пожарные подразделения. "Площадь пожара составляет 400 кв. метров. В 16:50 ранг пожара был повышен до 1-БИС", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно открытой информации, в случае повышения ранга пожара до "1-БИС" на место происшествия направляются два дополнительных пожарных подразделения.

Теги: Москва
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