Сергей Собянин: реновация стала словом 2017 года в России

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год был позитивным для Москвы, знаковых событий было достаточно, считает мэр Сергей Собянин. Экономика города окрепла, завершились беспрецедентные работы по благоустройству исторического центра, первых посетителей принял парк "Зарядье", первый крупный футбольный турнир – обновленные "Лужники". Реальную перспективу переехать из ветхого жилья увидели около миллиона москвичей. Чем запомнился руководителю российской столицы 2017 год, Сергей Собянин рассказал в интервью "Интерфаксу".

- Сергей Семенович, каким был для вас уходящий год? Какие у вас ожидания от 2018 года?

- Несмотря на трудности, 2017 год принес много хорошего Москве. Экономика вернулась на траекторию роста, объем инвестиций вплотную приблизился к рекордным 2 трлн рублей. Мы продолжили реализацию масштабной программы развития городской инфраструктуры. Москва прибавила в комфорте, мобильности, безопасности, в доступности качественного образования и здравоохранения. Все это положительно сказалось на уровне жизни москвичей. В сентябре Москва отпраздновала свой 870-летний юбилей.

Надеюсь, что в 2018 году перемены к лучшему в жизни столицы получат продолжение. И, конечно, мы ждем грандиозного спортивного праздника – чемпионата мира по футболу.

- Какие самые значимые события, по вашему мнению, произошли в Москве в 2017 году?

- Одно из главных событий - программа реновации, принятая летом. Она предусматривает расселение 5175 пятиэтажек, в которых проживает порядка 1 млн человек. Не зря реновация стала словом 2017 года в России.

Важнейшими событиями года стали открытие парка "Зарядье" и завершение реконструкции стадиона "Лужники". Впервые за 70 лет в центре Москвы, в 500 м от Кремля, создан новый городской парк. А реконструкция "Лужников" закончилась точно в срок, без штурмовщины и скандалов, качественно. Сохранен исторический облик, внутри – абсолютно новый стадион.

- Чем еще вам запомнился этот год?

- Мы завершили реконструкцию центральных улиц. Основные работы по благоустройству центра Москвы закончены. После многолетней реконструкции площадь Тверской Заставы с трамвайным кольцом и памятником Максиму Горькому стала новой визитной карточкой города. В следующие годы благоустройство затронет локальные зоны Москвы.

- В конце года стало известно о новом проекте – создании московских центральных диаметров (МЦД).

- Это ключевой транспортный проект ближайших лет – перевод радиальных пригородных направлений Московской железной дороги в режим работы МЦД. Удалось согласовать основные параметры этого проекта с Минтрансом России, РЖД, правительством Московской области. Получено одобрение президента Российской Федерации.

Если говорить о значимых событиях в жизни Москвы, связанных с развитием транспорта, то это, безусловно, отказ от закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания. С 2018 года Москва начнет серийные закупки электробусов - по 300 штук в год. А с 2021 года город прекратит закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания. Это будет один из самых радикальных шагов по улучшению экологии города.

Еще москвичи получили новые станции метро. В 2017 году открылись участки "Парк Победы" – "Раменки" Солнцевской линии и "Речной вокзал" – "Ховрино" Замоскворецкой линии. Свои станции подземки получили жители Мичуринского проспекта и Ховрино. Кроме того, в Ховрино будет создан крупный ТПУ, который примет на себя основной пассажиропоток из аэропорта Шереметьево, разгрузив станцию "Речной вокзал".

- Образование и здравоохранение. Каким стал 2107 год для них в Москве?

- Проект "Московская электронная школа" (МЭШ) перешел в стадию практической реализации. В школы поступают новые серверы и панели. Заработала библиотека электронных учебных материалов, которая наполняется образовательным контентом. В оболочке МЭШ идут реальные уроки в десятках школ.

Если говорить о достижениях в здравоохранении, то важным событием стало создание сети инфарктных сосудистых центров. Это позволило снизить больничную смертность от инфаркта миокарда до 6,5%. В 2017 году этот опыт был взят за основу при создании сети 8 инсультных центров – специализированных отделений городских больниц, располагающих оборудованием для проведения процедуры тромбоэкстракции. Больничная смертность при ишемическом инсульте уже снизилась до 14%. И это только начало.

Во взрослых поликлиниках Москвы приступили к работе врачи общей практики - вместо терапевтов. Это не просто смена вывески. В реальности – это важнейший шаг к переходу на общепринятую систему оказания медицинской помощи, когда большинство проблем со здоровьем решает личный врач, не гоняя своего пациента по разным кабинетам.

- Остались ли в уходящем году нерешенные вопросы, незавершенные проекты?

- Есть переходящие объекты, строительство которых будет завершено в следующем году.

- Что вы можете пожелать москвичам в Новом году?

- Хочу пожелать москвичам здоровья, благополучия и процветания. Пусть 2018 год будет для всех нас успешным и счастливым.