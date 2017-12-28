Москва

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"

Движение на первом участке новой линии планируют запустить в начале 2018 года

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"
Станция "Хорошевская" Третьего пересадочного контура Московского метрополитена
Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Голосование по выбору названия для Третьего пересадочного контура (ТПК) столичного метро завершилось на портале "Активный гражданин", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", - написал Собянин в своем твиттере в четверг.

Строящийся в Москве Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 км, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.

Пассажирское движение на первом участке ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в начале 2018 года, сообщал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Теги: Москва, метро
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