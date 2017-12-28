Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Голосование по выбору названия для Третьего пересадочного контура (ТПК) столичного метро завершилось на портале "Активный гражданин", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", - написал Собянин в своем твиттере в четверг.
Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 декабря 2017 г.
Строящийся в Москве Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 км, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.
Пассажирское движение на первом участке ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в начале 2018 года, сообщал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Интересная статья про Третий пересадочный контур и новые станции метро в Обручевском районе.https://t.co/J2psVj7pIC#обручевский #метро pic.twitter.com/A687dop6zD— Обручевский район (@news_obruch) 14 сентября 2017 г.
Уже 293 672 москвичей высказали мнение о том, как нужно назвать третий пересадочный контур. Предложите свой вариант: https://t.co/CfZ6zEPeIZ pic.twitter.com/GSnZWAABkn— Активный Гражданин (@citizenmoscow) 20 октября 2017 г.