Погибших в результате ДТП с автобусом в Москве не оказалось

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС заявляют об отсутствии погибших в результате выезда автобуса на остановку в Москве.

"В ДТП с автобусом по адресу: Химкинский бульвар д.23. погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

В свою очередь, Госавтоинспекция столицы сообщает как минимум о трёх пострадавших.

"По уточнённым данным пострадали три человека", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы. По его словам, сведений о погибших пока не поступало.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили "Интерфаксу", что "на Сходненской улице произошло ДТП с автобусом, пострадали три человека. Все в нетяжелом состоянии, детей среди них нет".

По словам собеседника агентства, причины произошедшего выясняются.

"По предварительной информации, автомобиль ударил рейсовый автобус, из-за чего тот совершил наезд на остановку. В результате ДТП погибших нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы: о ДТП сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник. "Пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса. По пострадавшим уточняется, пока достоверно известно об одном раненом", - сказал источник.