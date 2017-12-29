Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На базовой московской метеостанции на ВДНХ к 17:00 вторника температура атмосферного воздуха в Москве поднялась до 3,6 градусов.

"Повторён температурный максимум 29 декабря, установленный в 1975 и 1998 годах - плюс 3,6 градуса", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Собеседник агентства не исключил, что в пятницу прежний абсолютный максимум дня был превзойден, окончательное максимальное значение температуры станет известно около 22:00.

В нынешнем декабре уже был установлен один абсолютный температурный рекорд дня: 17 декабря воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше прежнего экстремума, установленного в 2006 году.

По прогнозам синоптиков, в субботу в столице температура будет держаться около 0 - плюс 2 градусов, в воскресенье днём в Москве будет 1-3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь - 0 - минус 2 градуса.