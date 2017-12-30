Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько дней

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В связи с праздничными новогодними гуляниями десятки улиц в центре столицы в полночь закрыли для движения транспорта по 3 января, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

Так, в эти дни пешеходными будут Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями, Моховая от Воздвиженки до Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, Васильевский спуск, Большой Москворцеский мост, Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинная улица, Крапивенский переулок, улица Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка.

Кроме того, для автомобилей закрыли Благовещенский переулок от Тверской до дома 3, строение 1; Старопименовский переулок от Тверской до дома 10; Мамоновский переулок от Тверской до дома 7; Дегтярный переулок до Тверской улицы до дома 6, строение1; Настасьинский переулок; Малый Палашевский переулок от Тверской до дома 5; улицу Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Садового кольца и от Садового кольца до Старопименовского переулка; Большой Путинковский переулок; Тверской бульвар по направлению к Страстному бульвару; Тверской бульвар по направлению к Никитскому от Тверской улицы до Сытинского переулка; Сытинский переулок от Тверского бульвара до Большой Бронной; Большую Бронную улицу от Тверской до Сытинского переулка; Страстной бульвар от Тверской улицы до Большой Дмитровки; Большой Гнездиковский переулок от Тверской до дома 7; Малый Гнездиковский от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка; Леонтьевский переулок от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка; Брюсов переулок от Тверской до дома 12; Газетный переулок от Тверской до дома 6; Никитский переулок от Тверской до дома 4, строение 1; Георгиевский переулок от Тверской до дома 1, строение 1.

Собеседник агентства уточнил, что перекрытия будут действовать с 0:00 30 декабря до 15:00 3 января.