В Москве арестовали иностранца за поджог автомобилей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали жителя ближнего зарубежья, который поджег четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

"Оперативники установили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поджег несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль "Волга", а впоследствии стоящие рядом иномарки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Суд арестовал его.