Открылся второй вестибюль станции "Международная" московского метро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Для пассажиров в субботу открылся новый, второй вестибюль станции "Международная" Филевской линии, расположенный в Деловом центре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыли второй вестибюль станции #мосметро "Международная" Филевской линии", - написал Собянин на своей странице в твиттере.

Станция "Международная" была открыта 30 августа 2006 года. С запуском пассажирского движения по Московскому центральному кольцу, с "Международной" заработала пересадка на станцию "Деловой центр" МЦК. Из нового вестибюля пассажиры метро теперь могут попадать в одну из высоток делового центра "Москва-Сити" сразу из подземного вестибюля, не выходя на улицу.

Кроме того, по словам Собянина, в субботу после реконструкции был открыт северный вестибюль объединенного вестибюля станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Вестибюль закрывался на реконструкцию с 30 января 2017 года.