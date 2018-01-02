Пожарные ликвидировали возгорание на Люблинской улице Москвы

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожар на Люблинской улице столицы потушен, сообщили в МЧС РФ.

"17 часов 15 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Люблинская, корпус 153, где происходило загорание в одноэтажном строении на площади 3 кв. метра. Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 17 часов 22 минуты пожар был ликвидирован", - рассказали в ведомстве.

По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что экстренные службы проверяют информацию о возгорании на автозаправке на юго-востоке Москвы.