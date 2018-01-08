На полигоне "Кучино" вновь фиксировалось превышение концентрации сероводорода

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Мосэкомониторинг зафиксировал превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду в районе полигона "Кучино" в Балашихе, сообщили в МЧС РФ в понедельник.

"В течение суток на посту ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

В МЧС отметили, что по прогнозу Росгидромета метеорологические условия в Москве и Московской области не приведут к осложнению экологической обстановки.

Жители Москвы и Подмосковья с 8 декабря уже более 800 раз пожаловались в МЧС на запах сероводорода. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".

Подмосковные власти сообщали, что идет экстренная подготовка к рекультивации. Чтобы убрать запахи, используется современная процедура дегазации. По оценкам специалистов, в конце января запах должен исчезнуть.