Роспотребнадзор опроверг сообщения о разработке своих норм для жилья в Москве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опроверг сведения СМИ о том, что для столичного жилья им разработан проект санитарных правил, отличных от действующих по всей стране.

"Никаких отдельных требований по инсоляции для территории города Москвы проектом санитарных правил не предполагается", - говорится на сайте ведомства.

Напомним, что во вторник газета "Известия" сообщала , что Роспотребнадзор предлагает уменьшить инсоляцию столичных квартир.

Отмечалось, что ведомство разработало проект "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях... для территории города Москвы". Его требования будут относиться только к новостройкам.

В частности, смягчены требования к инсоляции. "Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках - с 22 апреля по 22 августа", - писала газета.